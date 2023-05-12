Украинский президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление, сообщив, что в Кремле «точно своей смертью не закончит» и обещая смерть всем, кто находится там. Это заявление вызвало острую реакцию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев отметил, что такие высказывания, где президент Украины желает смерти всем в Кремле, являются неприемлемыми. Он назвал Зеленвского «тварью в зеленом» и добавил, что способ смерти для каждого человека непредсказуем, и не стоит желать зла другим.

Зампред Совбеза РФ также упомянул, что президент Украины может погибнуть от своих собственных действий, и привел в пример «трусливое самоубийство» Адольфа Гитлера в 1945 году.

Отметим, что в начале мая кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотные аппараты, повредив два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала атаки на президента России или Москву, и отрицает любое намерение вести вооруженное столкновение с Россией.