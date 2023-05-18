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Посетивший Турцию российский турист удивился привычке местных жителей садиться на пол, прямо на землю или на бордюры. Его удивил один из граждан Турции, который не нашел себе места в вагоне метро и спокойно уселся на пол около двери, скрестив ноги.

Россиянин написал, что это вполне распространенное явление. Как дети, так и взрослые, практически постоянно сидят где угодно – на траве в парках и общественных пространствах, на бордюрах, на полу в транспорте и на асфальте на автобусных остановках.

«Представьте: полный вагон или салон автобуса, все сидения заняты, а кто-то уселся прямо на пол или на ступеньку, чтобы не стоять всю дорогу. Вокруг люди, им приходится тесниться – все-таки сидящий на полу человек занимает больше места, чем стоящий вертикально», – пояснил свое недоумение российский турист.

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