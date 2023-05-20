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Российские туристы, прилетевшие первым авиарейсом Москва-Тбилиси, поделились своими впечатлениями с журналистами о Грузии. По их словам, первые впечатления положительные. Один из туристов рассказал, что его удивили и порадовали цены на проживание и питание в ресторанах. Он подчеркнул, что местные жители приветливы с туристами, встречают их как родных.

По словам туристов-студентов, прилетевших в Тбилиси из Москвы, жилье они нашли в хостеле, где есть завтраки и обеды. Их такой отдых устраивает. Молодые люди рассказали, что приятно удивлены радушной встрече с местными. Таксист, который вез их из аэропорта, даже не собирался брать с молодежи деньги за проезд. Но туристы настояли на оплате. Московские студенты рассказали, что они собираются также посетить Батуми и готовы к более высоким ценам, так как уже начался курортный сезон.

По словам местной студентки, еще год назад агрессия к россиянам была, но сейчас люди стали более лояльны. Она подчеркнула, что все люди разные и может случиться всякое, но в целом, отношение и обстановка нормальная.

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