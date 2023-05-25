Туристический блогер и опытный путешественник поделилась интересными наблюдениями о категориях отелей «Ультра» и «Все включено» со своей аудиторией. Она рассказала о тонких отличиях между этими категориями, чтобы помочь туристам сориентироваться в выборе. Публикация в издании «Турпром» помогает прояснить ситуацию.

Согласно эксперту, следует обратить внимание на то, что владельцы гостиниц и отелей могут использовать некоторые хитрости, и «ультра все включено» может оказаться не таким выгодным, как ожидали путешественники. Особенно это актуально для отелей в Турции, где такие ситуации встречаются чаще всего.

Например, блогер указывает на то, что мини-бар доступен только в отелях премиум-класса, и категория «Ультра» не всегда предоставляет такую возможность. Поэтому важно быть внимательными к мелким деталям.

Чтобы лучше понять разницу между этими категориями, блогерша подробно описывает нюансы в своем блоге на Яндекс-Дзен. Например, «Ультра» и «Все включено» имеют различия в доступе к напиткам в течение всего дня без дополнительной оплаты, наличии расширенного меню для питания, разнообразных развлечений для гостей и дополнительных услуг, предоставляемых отелем.