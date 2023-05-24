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Туристы из России, отправившиеся на отдых в Грузию, рассказали, что за четыре года с момента прошлого посещения страны многое изменилось. Они отметили повышение цена на жилье, которые сильно их удивили.

Кроме того, туристы не смогли найти в грузинских магазинах продукцию от местных производителей, которой раньше было очень много. Сейчас супермаркеты в основном переполнены товарами из России, но продаются они по сильно завышенным ценам. Так, десяток яиц можно приобрести за 200 рублей.

Один из путешественников рассказал, что раньше жилье посуточно можно было снять за 500-1000 рублей, но сейчас цены серьезно подросли. То же самое и с ресторанами, в которых уже не получится поужинать за 700 рублей с человека.

Несмотря на это, туристы все же остаются довольными отдыхом в Грузии, где можно не только отлично провести время на море, но и полюбоваться природными пейзажами, познакомиться с множеством достопримечательностей и отведать вкусную еду.

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