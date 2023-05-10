Власти Турции разрешили официально «грабить» туристов из других стран в аэропортах своих курортных городов. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на рассказ одного из путешественников.

Туриста привел в шок чек за две шоколадки и бутылку воды, которые он приобрел в кафе на территории турецкого аэропорта. Общая стоимость указанных товаров составила 301 турецкую лиру (примерно 1200 рублей).

По словам туриста, стоимость небольшой бутылки минеральной воды Nestle в турецких магазинах составляет всего 8,5 турецкие лиры, однако в кафе аэропорта за этот же товар попросили уже 53,86 лиры. При это стоимость небольшой плитки шоколада KitKat в здании аэропорта составила целых 96,95 лиры, в то время как в продовольственном магазине за такую же шоколадку попросят всего 7 турецких лир.

Путешественник пришел к закономерному выводу, что на территории турецких аэропортов власти страны узаконили официальный «грабеж» туристов из других стран.