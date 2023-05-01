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Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве. Жители этих районов рассказали о громких звуках. Также было упомянуто о воздушной тревоге в Днепропетровске.

В то же время представитель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что российские военные атаковали склады с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде, которые, по его мнению, украинская армия планировала использовать во время контрнаступления.

Ресурс «Русская Весна» сообщил о вылете 14-16 стратегических бомбардировщиков с российских авиабаз и их направлении в сторону Украины, предположительно для предупредительного удара перед контрнаступлением ВСУ.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года и направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ежедневно объявляется авиационная тревога в разных украинских регионах.

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