Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие танки «Леопард 2» в Одесской области попали под удар российских ракет. Кроме того, целью атаки была и другая техника Североатлантического альянса, уже доставленная на Украину, сообщило издание «Московский комсомолец».

В Одессе были задействованы не только ракеты, но и барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые поразили аэродром «Школьный». Также мощные прилеты зафиксированы рядом с населенным пунктом Дачное, где детонация боеприпасов, хранящихся на одном из складов, спровоцировала крупный пожар.

Несколько ударов пришлись точно по пункту размещения подразделений ВСУ, взрывы слушались и в поселке Затока, где уничтожены ангары с техникой.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает и о взрывах в украинской столице. Он пояснил, что на один из жилых домов упали обломки беспилотника, но по версии экспертов, здание могло быть поражено ракетой противовоздушной обороны. Также отдельные части сбитого дрона попали на автомобиль, который сгорел дотла.

Вам может понравиться

Сценариев контрнаступления Украины оказалось два: с захватом российского города и без

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Голландию, который «чисто случайно» совпал с атакой украинского БПЛА на Кремль, заявил, что «верит в успех контрнаступления». Издание «Московский комсомолец» пообщалось с

Минобороны: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наемников

Иностранные наемники ВСУ уничтожены неподалеку от села Ивановка в Харьковской области. Удар по пункту дислокации «серых гусей» наносил истребитель бомбардировщик Су-34. Глава пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский уточнил, что

RusVesna показала видео с горящим после удара России кварталом Артемовска с бойцами ВСУ

Мощный удар зажигательными боеприпасами из РСЗО «Град» нанесли ВС РФ по одному из кварталов Артемовска, удерживаемому боевиками ВСУ, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видео с апокалиптической картинкой. На