Немецкие танки «Леопард 2» в Одесской области попали под удар российских ракет. Кроме того, целью атаки была и другая техника Североатлантического альянса, уже доставленная на Украину, сообщило издание «Московский комсомолец».

В Одессе были задействованы не только ракеты, но и барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые поразили аэродром «Школьный». Также мощные прилеты зафиксированы рядом с населенным пунктом Дачное, где детонация боеприпасов, хранящихся на одном из складов, спровоцировала крупный пожар.

Несколько ударов пришлись точно по пункту размещения подразделений ВСУ, взрывы слушались и в поселке Затока, где уничтожены ангары с техникой.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает и о взрывах в украинской столице. Он пояснил, что на один из жилых домов упали обломки беспилотника, но по версии экспертов, здание могло быть поражено ракетой противовоздушной обороны. Также отдельные части сбитого дрона попали на автомобиль, который сгорел дотла.