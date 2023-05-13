Британские ракеты Storm Shadow Киев намеревается использовать для ударов по кораблям Черноморского флота с крылатыми «Калибрами». Намек на это содержится на фото президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком.

«Момент, когда понимаешь, что до боевых кораблей в Севастопольской бухте 298 км 700 метров», – гласит подпись под этим снимком.

Напомним, что дальность ракет Storm Shadow, которые по некоторым данным уже доставлены на Украину, составляет 300 километров. То есть, намек весьма прозрачен.

Ранее президент Зеленский связался по телефону с Риши Сунаком и выразил ему благодарность за поставку ракет большой дальности в распоряжение ВСУ. Стоит упомянуть, что условием передачи боезарядов был отказ от нанесения ударов по российской территории, однако многие эксперты уверены, что Киев нарушит данное Лондону обещание.