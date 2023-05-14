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Военный эксперт Михаил Онуфриенко прокомментировал катастрофу с авиагруппой ВС РФ, в которой погибли 9 человек. Он рассказал изданию «Царьград», что российских летчиков могли заманить в ловушку. Сделать это сложно, но не невозможно, считает аналитик.

Он пояснил, что подобные трагедии могут возникать до тех пор, пока есть территория, неподконтрольная России. Также Онуфриенко призвал избавиться от шапкозакидательских настроений по отношению к противнику. ВСУ, по его словам, имеют знания и возможности для организации подобных акций, а также постоянно учатся и набираются опыта.

Именно поэтому болезненные удары могут повторяться в будущем. Их можно избежать, если действовать более аккуратно, а вместе с тем и более жестко, чтобы уничтожить врага, лишить его возможности совершать нападения с территории, которая не контролируется РФ.

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