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Вашингтон разразился яростной реакцией после предложения лидера Венесуэлы создать новый военный альянс в противовес НАТО, чтобы противостоять навязыванию мирового господства со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Как следует из заявления президента Венесуэлы Николоса Мадуро, озвученное им еще в январе 2023 года, такие страны как Россия, Китай, Венесуэла и ряд других государств Латинской Америки и Карибского бассейна могли бы создать новый военный блок для противостояния экспансии США в мире.

Данное предложение Мадуро вызвало яростную реакцию со стороны Белого дома, который выдвинул, по сути, ультиматум, что США никогда не допустят создание любых альянсов без своего одобрения. Однако конфликт на Украине заставил многие страны задуматься о своем месте в новом мироустройстве, в котором США уже не являются мировым гегемоном.

Россия своим примером показывает, что можно вполне успешно противостоять мировому диктату Вашингтона. По этой причине в 2022 году сразу после начала СВО произошло резкое сближение Пекина и Москвы. При этом объединение ядерного потенциала России и экономики КНР, которая в скором времени обгонит США и станет первой в мире, грозит Вашингтону стратегическим поражением.

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