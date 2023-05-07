Как сообщает издание «Царьград», Министерство обороны распорядилось предоставить штурмовикам ЧВК «Вагнер» все необходимое вооружение и боеприпасы. Все действия будут проходить под командованием генерала Суровикина, которого прозвали «генералом Армагеддоном».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Министерство обороны России предоставят все необходимое вооружение для продолжения дальнейших боевых действий. «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник», – заявил Пригожин. Он также подчеркнул, что все решения в рамках взаимодействия ЧВК «Вагнер» с Минобороны РФ будет принимать генерал Сергей Суровикин.

Напомним, что ранее Евгений Пригожин заявил, что с 10 мая 2023 года бойцы группы «Вагнера» намереваются передать свои позиции подразделениям Министерства обороны РФ. Позже появилась информация, что позиции «музыкантов» намереваются занять бойцы чеченского батальона «Ахмат». Данную идею поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.