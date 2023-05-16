Потенциальными причинами гибели человечества и конца света могут стать современные технологии и природные явления. Специалисты из Великобритании разработали несколько «сценариев», на которых основана эта теория, о чем пишет «Царьград».

Одной из возможных причин конца света, по мнению лондонских ученых, является столкновение Земли с гигантским астероидом, которого в данный момент «пока даже не видно».

Кроме того, «роботы-убийц», созданные искусственным интеллектом с целью нападения и уничтожения, также названы как потенциальная угроза для существования человечества.

Супервулканы, извергающиеся раз в 100 тысяч лет, также могут оказать значительное влияние на дальнейшее существование планеты.

Другие возможные причины конца света, описанные в исследовании, включают истощение топлива Солнца, что приведет к поглощению Меркурия, Венеры и Земли, разворот магнитного поля, воздействие блуждающей черной дыры, усиление глобального потепления, возникновение новой пандемии или начало ядерной войны.