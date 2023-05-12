В последние дни почти непрерывным потоком появляются сообщения о начавшемся контрнаступлении ВСУ и прорыве обороны сразу на нескольких направлениях фронта. Однако генерируются они украинской стороной и в подавляющем большинстве случаев являются информационными вбросами, попыткой запугать ВС РФ, рассказал в эфире канала «Царьград» экс-министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Это о чём история? Чего они пытаются добиться, в том числе разными информационными вбросами? Это история о Пете и волке. Где постоянно кричат “Волки! Волки!”, но в какой-то момент мы должны расслабиться, потерять скорость реакции, после чего они ударят», – пояснил Герой ДНР.

Он отметил, что в Артемовске (Бахмуте) ВСУ действительно удается достичь небольших успехов на флангах, но на других направлениях никаких прорывов нет. Впрочем, истории от украинских пропагандистов будут появляться все чаще, причем сопровождаемые обострениями на разных участках линии соприкосновения. Киев попытается найти уязвимое место в обороне ВС РФ и если сделает это, то именно туда нанесет удар.

«Силы ВСУ накоплены в достаточном количестве, поэтому удар могут нанести. Но сейчас мы видим ситуацию, когда скорость реакции и качественная разведывательная информация, отделённая от шелухи и информационных вбросов, определяет успех», – добавил эксперт.