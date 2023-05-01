Российские инженеры получили в свое распоряжение американские секреты вместе с поднятым со дна Черного моря беспилотным аппаратом MQ9 Reaper. Издание «Царьград» пишет, что этот дрон, который США позиционируют как лучший в мире, стал настоящий подарком для РФ.

Напомним, беспилотник рухнул в Черное море после попытки подобраться поближе к Крыму и встречи с истребителями Су-27. Стоимость разведывательного дрона составляет 56 миллионов. Это цена 18 российских танков Т-90, отмечают авторы публикации.

Вместе с поднятым со дна дроном российские инженеры получили передовые американские сенсорные технологии, а также подробную информацию о строении и принципах работы радиоэлектронных узлов, что позволит разработать эффективные методы противодействия подобным беспилотникам и другой технике.