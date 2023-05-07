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Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором приводятся слова Олега Царева – известного украинского политика. По его мнению, Западу очень выгодна специальная военная операция, так как он преследует в этом конфликте собственные цели.

Политик рассказал, что украинские олигархи Ренат Ахметов и Игорь Коломойский подготавливают иски к РФ с целью получения компенсации утраченных ими активов и убытков. Суммы довольно значительные – десятки миллиардов долларов по каждому из исков. Еще один вариант «ограбить» Россию – это арестованные Западом золотовалютные резервы РФ.

Напрямую западное руководство забрать эти средства не может, ведь они нарушат свои же законы. А вот различного рода компенсации развяжут им руки. Они хотят заставить Россию заплатить Украине. А так как украинские долги западные страны не будут списывать, то таким образом они смогут овладеть российскими средствами.

Царев отметил, что российской армии можно прекратить военные действия только в том случае, если украинская сторона сложит оружие первой. Если же последует обман и продолжится вновь обстрел мирного населения, то вооруженные силы России имеют полное право использовать против них весь свой военный потенциал.

По словам Царева, киевский режим не желает останавливать конфликт, так как не хочет отдавать России новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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