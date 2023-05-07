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Губернатор Николаевской области Виталий Ким ранее сообщил о трех взрывах в областном центре. Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк уточнила, что удары были нанесены по промышленному предприятию, на территории которого зафиксированы серьезные разрушения.

По ее словам, пострадавших в результате удара нет. О каком именно предприятии идет речь, также не сообщается.

Напомним, в ночь на 7 мая взрывы слышали также жители Одессы и Сумской области. Удары по военным объектам наносились в днепропетровском регионе.

Атаки на промышленные предприятия – это вынужденная мера, так как украинские войска активно используют их для хранения техники, вооружения и боеприпасов. Кроме того, ряд заводов переоборудован для обслуживания и ремонта боевых машин.

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