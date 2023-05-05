По данным канала Телеграм Baza, на поле в Ростовской области упал трехметровый дрон. Как сообщает издание, беспилотное летательное устройство было обнаружено неподалеку от поселка Нижнедонской местным жителем.

В настоящее время дрон длиной в 330 сантиметров изъят сотрудниками спецслужб. Согласно данным источника, беспилотник прибыл с территории Украины и по неизвестной пока причине упал в поле. Он занимался разведкой на территории местной газораспределительной станции.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 4 мая другой дрон упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района Ростовской области.

Беспилотное летательное устройство врезалось в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, рухноуло и взорвалось. В результате инцидента никто не пострадал, а материальный ущерб был незначительным.