В Сети появилось видео, которое опровергает высказывания украинских политиков и экспертов о «сложной» для ЧВК «Вагнер» ситуации в городе. На кадрах боевики ВСУ разбегаются кто куда, встретившись с подразделениями «оркестра».

Украинские военные убегают, бросая раненых сослуживцев. На записи один из боевиков, уезжающих на автомобиле, предлагает другому забрать «побратима», но тот отказывается. Он аргументирует свое решение тем, что раненого спасти уже не удастся, но можно выкарабкаться самим.

Также боевики бросили еще одного сослуживца, который прятался между городскими постройками. Они могли его подобрать, но не сделали этого по тем же мотивам.

Напомним, Киев всячески скрывает число потерь среди военнослужащих ВСУ. Кроме того, боевики редко забирают погибших с поля боя, которые надолго остаются в списке пропавших без вести.