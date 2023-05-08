Постоянно усиливающийся натиск на позиции ВСУ в Артемовске вынуждает боевиков спасаться всеми доступными им способами. Они выпрыгивают из окон многоэтажных зданий, осознавая, что других вариантов покинуть строения у них просто не осталось.

Портал «Военное обозрение» рассказал, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» используют несколько необычную тактику выкуривания боевиков противника из жилых домов. Они делают в стенах проломы и проникают внутрь, сразу занимая верхние этажи. Иногда украинские военные, затаившиеся в домах, даже не знают, что ВС РФ идут за ними сверху, а не с первых этажей.

«Бахмут, отход наших с первого этажа панельки, второй и третий этажи которой уже был захвачен русскими», – рассказал один из украинских военных в социальных сетях.

По словам авторов публикации, все происходящее в городской застройке Артемовска начинает напоминать голливудский фильм «Лучшие в аду», герои которого также выпрыгивали из окон горящих зданий.