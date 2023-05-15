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Бойцы ЧВК «Вагнера» воспользовались тем, что после локальных успехов у Богдановки и Клещеевки ВСК сразу начали пытаться перебрасывать технику и личный состав в Артемовск (Бахмут). «Музыканты» устраивают засады на небольшие колонны с танками, БМП и другой техникой, расставляют минные заграждения, а также наносят по противнику удары из противотанковых ракетных комплексов, пишет портал «Военное обозрение».

Боевики ВСУ, попадающие в такие засады и остающиеся без техники, пытаются разбегаться в разные стороны по полям. Но тут дело довершает артиллерия, которая наносит удары по противнику.

В самом Артемовске, где ВСУ удерживают контроль примерно на территорией в 1,5 квадратных километра из 42, напряженные бои идут в укрепрайоне «Гнездо», где многоэтажных домов гораздо меньше и цепляться противнику не за что.

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