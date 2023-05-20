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Для противостояния российским танкам и другой бронетехники враг использует немецкие боезаряды Smart 155, называемые также DM702. Это “умные снаряды”, которые были созданы в ФРГ в 80-х годах прошлого столетия.

По словам экспертов, это кассетные боеприпасы, однако под запрет, оформленный соответствующей международной конвенцией, они не попадают, так как относятся к высокоточному оружию. В каждом из боезарядов находится по два субснаряда с головкой самонаведения.

Пуск снарядов осуществляется из самоходных артиллерийских установок PzH 2000 немецкого производства. Дальность поражения целей зависит от ствола конретного оружия и может достигать от 22,5 до 27,5 километров.

Именно их принадлежность к высокоточным 155-миллиметровым боеприпасам дает возможность осуществлять поставки на Украину, отмечают корреспонденты портала “Военное обозрение”,

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