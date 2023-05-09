Системы ПВО Patriot, которые США передают Украине, будут создавать ложное чувство защищённости. Это в свою очередь только затянет конфликт между Киевом и Москвой и приведёт к неоправданным жертвам, но не к мирным переговорам. Об этом пишет эксперт Джефф Ламер в статье для издания The National Interest (TNI) – передаёт РИА “Новости”.

Специалист отмечает, что сами по себе системы Patriot довольно уязвимы. Слабое место – работа радара, который выдаёт местоположение системы и делает её уязвимой для небольших беспилотных летательных аппаратов или крылатых ракет, которые используют российские войска.

Ламер также обращает внимание, что система Patriot, какой бы совершенной она ни была, не может использоваться отдельно от других ПВО. Без них “пэтриоты” покрывают лишь относительно небольшую площадь.

Одна из систем противовоздушной обороны Patriot уже была доставлена на Украину в рамках военной помощи, которую Киеву оказывает Вашингтон. 9 мая это подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона. Планируется, что в скором времени Украина получит ещё несколько таких систем.