Популярная французская модель Тилан Блондо опубликовала в известной социальной сети фотографию, на которой она изображена в купальнике. 22-летняя модель решила приоткрыть завесу из своего отдыха в Тель-Авиве.

На одной из опубликованных фотографий модель изображена в разноцветном купальном лифе и черных брюках. Девушка стоит на коленях на песчаном пляже и смотрит в камеру снизу вверх. Лиф отчетливо подчеркнул округлости французской знаменитости. Но лицо модели наполовину скрыто крупными солнцезащитными очками.

Тилан является дочерью французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. В модельном бизнесе девушка участвует еще с 4-летнего возраста. Ее дебют состоялся на показе Jean Paul Gaultier. В 10 лет Тилан снялась для Vogue Enfants. Журналисты ее прозвали «самой красивой девочкой в мире». В 2018 году Тилан Блондо была занесена в международный рейтинг «100 самых красивых лиц в мире».