Издание The Washington Post раскрыло планы президента Украины Зеленского по использованию против России террористических методов. Так, украинский лидер выступает за захват городов в приграничных регионах РФ и уничтожение гражданской инфраструктуры, передает портал «Военное обозрение».

Американские журналисты пишут, что Зеленский намеревался «взять в заложники» жителей приграничных районов и использовать их в качестве аргумента на переговорах с Россией. Также он выступает за удары по гражданской инфраструктуре с применением беспилотников и дальнобойных ракет, которые постоянно выпрашивает у Запада.

Зеленский в ходе своей очередной поездки по Европе клянчит вооружение и технику, а также рассказывает, что все это якобы поможет установить мир. Но после упомянутых выше планов украинский лидер совсем не тянет на «миротворца». В нем взыграл «комплекс Наполеона», однако все хорошо знают, чем закончились агрессивные методы французского императора.