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Британская газета The Times сообщает, что украинская сторона причастна к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ссылаясь на заявление немецких правоохранительных органов.

Федеральное ведомство уголовных расследований ФРГ проводит расследование и ищет доказательства, подтверждающие участие Киева в этих саботажных актах.

Особое внимание следствия привлекла яхта под названием «Андромеда», которую арендовала польская компания несколько недель до атаки. Судно якобы пришвартовалось в гавани датского острова Кристиансо, находящегося неподалеку от места взрыва.

По информации, на яхте были обнаружены следы взрывчатых веществ «военного класса, предназначенных для подводного применения».

По версии следователей, пятеро мужчин и женщина, используя поддельные паспорта, прибыли в Германию. Затем они использовали яхту в качестве базы для размещения водолазов, которые устанавливали взрывные устройства на глубине около 70 метров.

Согласно информации Süddeutsche Zeitung, немецкие следователи полагают, что для осуществления диверсий была необходима помощь спецслужб. Статья также указывает на подозрительную компанию, созданную двумя гражданами Украины в Польше, как одно из возможных связующих звеньев в цепи событий.

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