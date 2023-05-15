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Во время ударов по Луганску крылатыми боезарядами большой дальности Storm Shadow Украина также задействовала «ракету-приманку» ADM-160B MALD. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Между тем, официально о поставках этого вооружения Киеву не сообщалось.

Ракета ADM-160B MALD используется для обмана систем противовоздушной обороны. Она создает помехи для радиолокационных станций, а также формирует изображение ложной цели. В конструкции применяется система радиоэлектронной борьбы, управление которой осуществляется оператором. В Луганске после удара ВСУ были обнаружены обломки данного боезаряда.

По мнению военных экспертов, Лондон передал «ракеты-приманки» Киеву, чтобы повысить эффективность ударов боезарядами Storm Shadow, а также вынудить российскую ПВО тратить больше зенитных ракет на поражение как обманных, так и реальных воздушных целей.

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