Западные страны переоценили своё влияние в мире. Это показали санкции, которые были направлены против экономики России, но не разрушили её, а заставили Москву переориентироваться на Восток. Об этом пишет британское издание The Spectator. Выдержки из соответствующего материала приводит ТАСС.

Одна из главных причин, почему российская экономика оказалась фактически невосприимчива к санкциям – позиция незападных стран. В первую очередь таких крупных, как Индия и Китай. Эти государства не отказались от торговли с Россией и не согласились вводить санкции. Помимо этого Москва смогла обойти экономические ограничения с помощью механизма параллельного импорта – ввоза в страну продукции без согласия правообладателя.

The Spectator при этом замечает, что российская экономика всё же пострадала, однако не так сильно, как западная. Та до сих пор испытывает “болезненные последствия от отказа от российских энергоносителей”.