В эфире украинского телемарафона, который продолжается с 24 февраля прошлого года политики заявляют, что “Россия полностью истощена”, что ВСУ нужно “сделать всего один рывок” до “победы”. Но эти заявления не имеют ничего общего с реальной действительностью, пишет портал The Spectator.

Автор публикации Светлана Моренец напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно заявил, что контрнаступление, о котором в Киеве и на Западе говорят почти полгода, откладывается до лучших времен. Это встревожило часть украинского общества, которая ориентируется на телемарафон и ожидала окончания боевых действий уже летом текущего года.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что “контрнаступление” уже идет. Он отметил, что для операции Киев будет использовать западное вооружение и технику, поступающее в страну. Также с помощью этого оружия ВСУ станут наносить удары по территориям, которые считают своими.