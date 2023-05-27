ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В эфире украинского телемарафона, который продолжается с 24 февраля прошлого года политики заявляют, что “Россия полностью истощена”, что ВСУ нужно “сделать всего один рывок” до “победы”. Но эти заявления не имеют ничего общего с реальной действительностью, пишет портал The Spectator.

Автор публикации Светлана Моренец напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно заявил, что контрнаступление, о котором в Киеве и на Западе говорят почти полгода, откладывается до лучших времен. Это встревожило часть украинского общества, которая ориентируется на телемарафон и ожидала окончания боевых действий уже летом текущего года.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что “контрнаступление” уже идет. Он отметил, что для операции Киев будет использовать западное вооружение и технику, поступающее в страну. Также с помощью этого оружия ВСУ станут наносить удары по территориям, которые считают своими.

Вам может понравиться

Экс-глава МИД ФРГ Габирэль: Наступление ВСУ по масштабам напомнит времена Второй мировой

По своим масштабам украинское контрнаступление может напоминать сражения Второй мировой войны, заявил Зигмар Габриэль, ранее занимавший пост министра иностранных дел Германии. «Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со

19FortyFive: ситуация на фронте для России складывается удачнее, чем для Украины

Киев стоит перед серьёзной дилеммой: использовать оставшиеся силы для контрнаступления или поберечь их на случай возможного летнего наступления с российской стороны. При этом ни один из вариантов не приведёт к

GT: альянс России и Китая – геополитический кошмар США

Сотрудничество Москвы и Пекина заставляет нервничать страны Запада. Это выливается в попытки дискредитировать отношения между Россией и Китаем и заявления о том, что Кремль напрямую зависим от правительства КНР. Такое