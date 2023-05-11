Выборы в Словакии могут привести к тому, что Украина потеряет одного из ключевых союзников в Европе. Большинство мест в словацком парламенте может получить партия SMER. Это объединение левого толка, которое возглавляет бывший премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет издание The Spectator – сообщает РИА “Новости”.

Фицо и SMER известны тем, что активно критикуют политику Запада в отношении Украины, выступая по сути с пророссийской риторикой. Эксперты уверяют, что партия пользуется большой поддержкой со стороны населения, а многие жители Словакии, по данным соцопросов, надеются на победу Москвы в конфликте с Киевом. Именно они и составляют ядро электората партии SMER.

Парламентские выборы в Словакии пройдут в конце сентября. Не исключено, что если SMER и её лидер Роберт Фицо получат большинство, это осложнит отношения Украины со Словакией. Сейчас эта страна является одним из важных транспортных и ремонтных узлов для западной военной техники, которая поступает Киеву от стран НАТО.