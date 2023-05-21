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Кардинальные изменения в геополитике и безудержное расширение НАТО вынуждают Россию принять решение о выходе из Договора о вооруженных силах Европы (ДОВСЕ), сообщает издание The Paper.

Автор публикации Лань Шуньчжэн пояснил, что сейчас РФ несколько ограничена в своих возможностях из-за договора, но выйдя из него, она сможет усилить позиции в Европе, а также обеспечить более эффективное сдерживание Запада.

16 мая Госдума России одобрила денонсацию договора. Это вызвало панику ряда западных политиков и экспертов, которые пророчат начало новой гонки вооружений. Но на деле ДОВСЕ в настоящее время совершенно не нужен, так как не выполняет своего предназначения. Военные технологии и доктрины сильно изменились, поэтому пришло время для более гибких решений.

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