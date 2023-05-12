Главный удар украинской армии в ходе контрнаступления будет нанесен на юге. Для президента Владимира Зеленского огромное политическое значение имеет Крым, поэтому основные контратакующие действия будут осуществляться не на востоке, уверен британский военный аналитик Эд Арнольд.

В своей публикации в издании The Guardian, которую представляет РИА Новости, он объяснил, что Донбасс столь большого значения для Киева не имеет, поэтому контрудары, наносимые в этом регионе, станут «побочным эффектом».

Также эксперт отметил, что Киев вряд ли рискнет форсировать Днепр в Херсонской области. Это слишком широкая и опасная водная преграда, на другом берегу которой к тому же находятся российские артиллерийские подразделения. Также по десанту может отработать авиация, поэтому подобная операция больше похожа на авантюру.