Отношения Киева и его западных союзников в скором времени могут оказаться под угрозой. В странах НАТО обеспокоены частыми сообщениями со стороны Украины, что войска не готовы к контрнаступлению. Об этом пишет издание The Guardian – передаёт РИА “Новости”.

Обеспокоенность Запада вызвана тем, что в ВСУ уже вложили десятки миллиардов долларов, однако эффект от этого может оказаться нулевой. Во всяком случае, сами бойцы ВСУ считают, что для контрнаступления ещё не всё готово. Многие открыто говорят о том, что нужно больше времени на подготовку.

При этом на Западе, как пишет The Guardian, ряд экспертов полагает, что Украина просто не сможет справиться с подготовкой того количества военной техники, которую предоставили страны НАТО для контрнаступления. Всё это не приведёт к реализации украинской армией поставленных целей.

О контрнаступлении киевские власти заявляли неоднократно. Точных сроков при этом они не называли, говоря лишь о “весенне-летнем периоде”.