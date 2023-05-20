В британском издании The Guardian появился материал экс-военного, а теперь писателя Френка Лелвиджа. По его мнению, все успехи украинской армии, которых они тем или иным образом смогли добиться во время противостояния с ВС России, стали возможны только за счет использования военной техники советского производства.

По словам Лелвиджа, натовские образцы вооружения, предоставленные Западом, только лишь дополнили, но не заменили советскую технику. Он также уточнил, что степень износа данной техники приводит к тому, что ВСУ необходимо будет предоставлять новое, более современное вооружение.

В настоящее время Киев получил от Германии 18 единиц немецких Leopard 2. Однако, по имеющейся информации, большая часть из них пока еще не пригодна для участия в боевых действиях. От Британии ВСУ получили 14 танков Challenger 2. А вот США пообещали передать на Украину 31 боевую единицу M1 Abrams, которые должны прибыть только лишь осенью текущего года.