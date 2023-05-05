ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ используют старые советские бункеры для хранения реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет американское издание The Drive. Авторы поясняют, что это логичное решение, которое позволяет максимально защитить боевые системы от уничтожения российской армией.

Бункеры, которые создавались при СССР, способны переносить удары даже самых мощных авиабомб. Они строились на случай ядерной войны, поэтому надежно защищены и от радиационного воздействия. Также они хорошо замаскированы, что существенно осложняет задачу их обнаружения.

Может ли Россия уничтожить американские РСЗО, спрятанные в подобных бункерах? Теоретически да, пишут авторы публикации. Они напоминают о наличии в распоряжении ВС РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые уже поражали такие объекты на Западной Украине. Но для удара по бункерам необходимо сперва точно знать, в каких из них находятся M142 HIMARS.

Вам может понравиться

РВ проинформировала о подробностях контратаки ВСУ в Артемовске после подтягивания резервов

Заявления украинского генерала Александра Сырского о начавшейся контратаке в Артемовске (Бахмуте) не соответствуют действительности. Киев действительно сумел подтянуть в город подкрепление, однако его атакующие действия больше похожи на «тушение пожаров»

Gazeta Wyborcza: польская оппозиция требует от власти объяснений по инциденту с упавшей в лесу ракетой

Оппозиционные силы в Польше требуют от правящей партии прервать молчание по поводу инцидента с упавшей в лесу в районе Быдгоща ракетой с российскими надписями на ней. Об этом в своем

Рогов: ВСУ, возможно, потеряли около 30 военнослужащих во время атаки на запорожском направлении

Украинские войска получили серьёзный отпор во время попытки недавнего наступления в Запорожской области и понесли тяжёлые потери. О них рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Его цитирует