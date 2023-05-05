ВСУ используют старые советские бункеры для хранения реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет американское издание The Drive. Авторы поясняют, что это логичное решение, которое позволяет максимально защитить боевые системы от уничтожения российской армией.

Бункеры, которые создавались при СССР, способны переносить удары даже самых мощных авиабомб. Они строились на случай ядерной войны, поэтому надежно защищены и от радиационного воздействия. Также они хорошо замаскированы, что существенно осложняет задачу их обнаружения.

Может ли Россия уничтожить американские РСЗО, спрятанные в подобных бункерах? Теоретически да, пишут авторы публикации. Они напоминают о наличии в распоряжении ВС РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые уже поражали такие объекты на Западной Украине. Но для удара по бункерам необходимо сперва точно знать, в каких из них находятся M142 HIMARS.