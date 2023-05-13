В распоряжении Воздушных сил Украины нет самолетов, которые могли бы стать носителями британских ракет. Эксперты американского издания The Drive поясняют, что эти боезаряды слишком тяжелые для имеющихся у Киева истребителей и штурмовиков.

Украинская армия задействует только самолеты Су-25 Frogfoot и МиГ-29 Fulcrum, пишут авторы публикации, упоминая названия воздушных машин в натовской классификации. Эти истребители несут ракеты, вес каждой из которых не превышает 1100 фунтов. Однако Storm Shadow весит 2900 фунтов, что существенно превышает возможности украинской авиации.

Российские истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24 могут нести вооружение весом 3300 фунтов и они могли бы стать носителями крылатых ракет из Великобритании. Однако если в распоряжении ВСУ вряд ли остались такие самолеты.