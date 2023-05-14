В Норвегии опасаются случайного столкновения России со странами НАТО. Поводом может стать переброска российских стратегических ракетоносцев на авиабазу “Оленья”, которая находится недалеко Мурманска. Об этом пишет “Военное обозрение” со ссылкой на норвежское издание The Barents Observer.

До начала спецоперации на указанной авиабазе находилось всего несколько бомбардировщиков Ту-22М3. Однако за последнее время здесь появились самолёты Ту-160, Ту-95, а также авиазаправщики, вертолёты, транспортники и так далее. Всё это показывают снимки со спутников – уверяет норвежское издание. Оно же отмечает, что Россия разместила максимальное количество самолётов стратегического назначения на границе с Норвегией и Финляндией.

Последняя не так давно пополнила ряды стран НАТО, в результате чего у альянса появилось более тысячи километров общей границы с Россией. Это обстоятельство существенно увеличило напряжённость в регионе. А эта напряжённость, по мнению специалистов, может вылиться в том числе и в военное противостояние.

По мнению западных экспертов, с авиабазы “Оленья” Россия наносит удары по территории Украины. При этом сама баз расположена почти в 2 тысячах километрах от границы с этой страной, что делает её недосягаемой для украинских беспилотников.