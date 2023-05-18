Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
5
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Россия отреагировала за заявление Великобритании о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. В МИД РФ заявили, что Лондон подобными действиями делает все возможное для эскалации конфликта, а также для поддержания на Украине нацистского режима.

Также внешнеполитическое ведомство отметило главную роль Великобритании в обострении противостояния, так как именно она предпринимает все возможные меры, чтобы конфликт на Украине продолжался.

Издание CNN напомнило об использовании Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по мирному населению Донбасса, которые уже подтверждены британской стороной. Также американские журналисты отметили, что заявлением о военной помощи Россия поставила на место британского премьера Риши Сунака.

Вам может понравиться

Российский истребитель Су-57 уничтожил украинский бомбардировщик Су-24 с ракетами Storm Shadow

Истребитель Су-57 ВКС РФ сбил украинский бомбардировщик Су-24, передает портал Avia.Pro. Отмечается, что эти самолеты Киев использует для ударов британскими ракетами Storm Shadow. Популярный авиаблогер Fighterbomber рассказал, что на фюзеляже

Глава разведки Украины Буданов попытался оправдать свои заявления об убийствах россиян

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, ранее заявивший, что «Киев будет убивать россиян по всем миру до победы» ВСУ, начал оправдываться за свои слова. Он высказался в том

Освобождение Купянска российскими войсками приведет к обрушению всей линии фронта ВС Украины в Харьковской области

Одной из главных задач командования ВС России в настоящий момент является смещение линии фронта как можно дальше от границы Белгородской области. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат