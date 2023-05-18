Россия отреагировала за заявление Великобритании о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. В МИД РФ заявили, что Лондон подобными действиями делает все возможное для эскалации конфликта, а также для поддержания на Украине нацистского режима.

Также внешнеполитическое ведомство отметило главную роль Великобритании в обострении противостояния, так как именно она предпринимает все возможные меры, чтобы конфликт на Украине продолжался.

Издание CNN напомнило об использовании Украиной крылатых ракет Storm Shadow для ударов по мирному населению Донбасса, которые уже подтверждены британской стороной. Также американские журналисты отметили, что заявлением о военной помощи Россия поставила на место британского премьера Риши Сунака.