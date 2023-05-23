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Стало известно, что тела убитых боевиков украинского нацполка Калиновского транспортируют в Польшу. Военные были убиты под Бахмутом (совр. название Артемовск).

«Царьград» сообщает, что в польском городе Люблине, в 1-м военном клиническом госпитале, находятся 12 тел погибших боевиков из батальона. Решение о транспортировке их останков в Польшу было принято из-за сложной ситуации в украинских госпиталях.

После того, как личности погибших боевиков установят, их останки передадут родственникам для проведения похоронных церемоний.

Представители госпиталя отметили, что подразделение Калиновского понесло серьезные потери в боевых действиях под Бахмутом При этом нацбатальона Калиновского утверждают, что потери среди личного состава были незначительными.

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