Утром в субботу ВСУ нанесли повторный удар по Мариуполю, рассказали агентству ТАСС представители силовых структур ДНР. Они отметили, что пострадавших к счастью нет, серьезных разрушений гражданской инфраструктуры тоже.

По мнению источника, Киев опять задействовал для ударов по Мариуполю дальнобойные ракеты. Не исключено, что речь идет о британских крылатых боезарядах Storm Shadow, которые способны поражать цели с дистанции в 560 километров. Это ракеты воздушного базирования и скорее всего используются на фронтовых бомбардировщиках Су-24.

Также силовики сообщили, что четыре ракеты, которыми наносился удар, сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее ВСУ попали по старому аэродрому и неиспользуемым зданиям на его территории.