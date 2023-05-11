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Подписанный накануне президентом Владимиром Путиным указ о призыве на военные сборы не содержит каких-либо особых условий. Документ типовой, в нём не указывается, что призванных граждан отправят в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина.

Специалист рассказал, что аналогичные документы Путин подписывал и в прошлом, и в позапрошлом годах. Обычно призванные из запаса на сборы граждане помогают регулярным войскам проводить учения. Кроме того, как отметил Литовкин, если бы власти решили отправить призванных на сборы в зону СВО, это бы отдельно прописывалось в указе президента.

Эксперт также обратил внимание, что в указе главы государства есть две строки “для служебного пользования”. Но ничего необычного в этом нет. В этих строках, как правило, указывается число граждан, которое нужно призвать на сборы и денежные средства, которые будут затрачены на этих людей.

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