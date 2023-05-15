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Российские танкисты, находящиеся в Донецкой Народной Республике, впервые столкнулись с экипажем немецкого танка Leopard, принадлежащего Вооруженным силам Украины, во время встречного боя. Об этом рассказал командир танкового батальона Вооруженных сил России, который работает под позывным «Тигр», чьи подчиненные принимали участие в бою.

По его словам, недавно танк Leopard вышел для атаки на позиции российских войск, но сразу же столкнулся с ответным огнем. Хотя первый выстрел российского экипажа не достиг цели из-за рельефа местности, танк Leopard заметил противодействие и начал отступление.

Украинские войска задействовали танк Leopard для атаки на позиции российских Вооруженных сил, однако оперативная разведка быстро обнаружила его присутствие.

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