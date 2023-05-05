Украинские ВС планируют наступление не только под Пологами и Ореховым, которые многие эксперты считают приоритетными направлениями, но и под Угледаром. Там ситуация гораздо острее, бои идут чуть ли не в рукопашную, рассказал Первому каналу военный корреспондент Юрий Подоляка.

ВСУ, по его словам, проводят пока разведку боем. Они пытаются найти уязвимости в российской защите. Однако в большинстве случаев им приходится все же отступать и отменять масштабные наступательные операции.

Подоляка заметил, что Россия своевременно задействовала планирующие авиабомбы, которые вносят сумятицу в ряды ВСУ. Киеву нечего противопоставить этим боеприпасам, поэтому ВКС РФ уничтожает резервы, подготовленные для контрнаступления и ломает тем самым все планы противника.