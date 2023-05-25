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Украину в настоящий момент могут полностью контролировать разведывательные службы, а президенту Владимиру Зеленскому отведена роль “сборщика пожертвований”. Такое предположение в издании The American Conservative сделал обозреватель Брэдли Делвин.

Он обратил внимание читателей на повышенную активность, которую развивает Главное управление разведки во главе с Кириллом Будановым. Именно его структура, скорее всего, организовывает налеты беспилотных аппаратов на территорию России. Также не исключено, что она отправила диверсантов в Белгородскую область. Зеленский, напомним, заявляет, что ничего об этой атаке даже не знал, пока информация о ней не просочилась в СМИ.

Делвин отметил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине военную помощь, однако уже и сами они не могут объяснить, с какой целью это делают. Ранее отправку оружия в Киев объясняли “успехами” ВСУ, сейчас, напротив, заявляют, что украинская армия оказалась в критическом положении и проиграет без западного оружия.

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