Федеральное правительство Германии объявило о новом пакете вооружений для Украины на сумму 2,7 миллиарда евро. Однако значительная часть позиций из этого списка приходится на поставки оружия, обещанные Киеву ранее, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung (SZ). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В преддверии посещения Германии президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках его очередного «европейского турне», правительство ФРГ обнародовало «новые» долгосрочные планы дополнительных поставок оружия для Киева на общую сумму 2,7 миллиарда евро. В частности, ВСУ получат 18 колесных гаубиц, боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

О сроках и источниках этих поставок в официальном сообщении министерства обороны Германии точной информации не указывалось. Среди прочего, было отмечено, что «20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1 и 4 зенитных комплекса Iris-T SLM должны быть предоставлены германской военной промышленностью» – то есть по мере их выпуска компаниями-производителями.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил объявление своего ведомства о новом пакете вооружений для Украины и заявил. «Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своей поддержке», и в очередной раз повторил, что Германия будет оказывать всю возможную помощь Киеву «столько, сколько потребуется» – в ставшей уже стандартной формулировке, провозглашенной администрацией США.

Согласно последним заявлениям Писториуса, германское правительство с момента начала украинского конфликта уже одобрило поставки вооружений и военной техники для Киева на сумму 2,75 миллиарда евро. Эти цифры, отмечает SZ, почему-то «не вполне согласуются» с совсем недавними его же собственными высказываниями. «Во время визита в войска в прошлый четверг Писториус сказал, что германская военная помощь Украине составила чуть более четырех миллиардов евро», – напомнила немецкая газета.

Следует отметить, что многие поставки германских вооружений из этого якобы «нового» пакета были запланированы давно. «Совершенно очевидно, что не все обязательства, перечисленные Министерством обороны, являются действительно новыми. Прежний список оружия для Украины, опубликованный федеральным правительством в Интернете 26 апреля, например, уже содержит поставку 18 колесных гаубиц. В этот список также входят 108 разведывательных беспилотников и 2 ЗРК Iris-T-SLM», – указывает SZ.

Помимо этого, правительство ФРГ еще в феврале одобрило экспорт на Украину произведенных в Германии танков Leopard 1A5 времен холодной войны. Во время своего визита в Киев Писториус сообщил о готовящейся поставке более 100 единиц этих танков «из Германии и других стран к середине 2024 года».

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. С 1965 до середины 1980-х годов было произведено 4700 экземпляров. Бундесвер списал свой последний Leopard 1 20 лет назад. Из арсенала более современных танков Бундесвера – Leopard 2 – Украина уже получила 18 боевых машин, это произошло в конце марта.

ЗРК Iris-T SLM – напротив, одна из самых современных и наиболее дорогостоящих боевых систем, которые Германия предоставила Украине. На данный момент Киеву поставлено два комплекта ЗРК, разработанной компанией Diehl Armaments и другими партнерами.

Кратко сообщая об этом сейчас, в Sueddeutsche Zeitung предпочли не «уточнять», что вся эпопея с поставками 4-х германских Iris-T длится уже почти год. Впервые обещания официальных лиц ФРГ об их поставке Украине прозвучали в начале лета 2022 года, а в октябре с большой помпой западные СМИ освещали отправку первого ЗРК, заверяя, что остальные ожидаются «в самом скором времени». Судя по всему, это «скорое время» продолжает откладываться на все более долгий срок, а более «солидно» звучащая цифра в «4 ЗРК Iris-T» теперь будет попросту унаследована при очередных заявлениях о якобы «новых» военных поставках Киеву германских вооружений.

На этом фоне не остается незамеченным, что население Германии все более разделяется во мнениях о поставках оружия Украине. В опросе, проведенном крупным западным институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу германского информагентства DPA, 39% опрошенных немцев заявили, что «на Украину уже поставлено слишком много оружия и других вооружений». При этом, отмечает SZ, «28% респондентов пока что согласны с текущими объемами военной помощи, и лишь 17% считают, что Украине нужна еще большая военная поддержка».

Однако в случае наиболее спорной в настоящее время поставки Киеву истребителей западного производства среди немцев преобладает явное неприятие: 49% против, только 31% за. «Украина хочет американские самолеты F-16, которых нет у Бундесвера. Однако украинское правительство надеется, что Германия, как одна из самых могущественных стран НАТО, поддержит его требование. Шольц до сих пор отвергает поставку истребителей западного образца как неразумную», – указывает SZ.