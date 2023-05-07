В Артемовске (Бахмуте) российские ВС все чаще задействуют новое вооружение и технику, а также более интенсивно ведут огонь из тяжелых видов оружия. Также они перегруппировали силы и намерены полностью освободить город, заявил украинский генерал Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что Россия не намерена отказываться от своих планов по установлению контроля над Артемовском. Она сделает все возможное, чтобы достичь этой цели, после чего продолжит продвижение к Славянску и Краматорску.

Сырский 6 мая побывал в Артемовске на позициях боевиков ВСУ. Он заявил, что ситуация в городе чрезвычайно напряженная, так как ВС РФ постоянно усиливают натиск, намереваясь выдавить ВСУ за пределы населенного пункта.