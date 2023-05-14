11 мая ВСУ начали контратакующие действия под Бахмутом и даже сумели добиться каких-то тактических успехов. Впрочем, дальше продвинуться им не удалось, однако командующий Сухопутными силами ВСУ генерал Александр Сырский уже пообещал президенту Украины Зеленскому полностью окружить город.

Он напомнил глава государства о «блестящей» операции под Харьковом и заявил, что имеет большой опыт в «разгроме российских войск». О том, что из Харьковской области ВС РФ просто спокойно ушли, не понеся потерь, украинский генерал видимо уже позабыл.

Российские ВС оказывают сопротивление и успешно отражают атаки в окрестностях Артемовска, не давая ВСУ выполнить обещание Сырского. В городе у боевиков украинской армии не получается вообще ничего. Они ушли в глухую оборону укрепрайоне с названием «Гнездо», который сейчас штурмуют подразделения ЧВК «Вагнер».

При этом «музыканты» ухитряются еще и прикрывать фланги, чтобы не дать противнику устроить внешний котел. Часть подразделений переброшена с основного направления на участок у Берховского водохранилища, который оставили части ВС РФ, выполняющие тактический маневр.