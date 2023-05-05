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Священник РПЦ Николай Бабкин рассказал, что для проведения церемонии венчания самым благоприятным временем является лето. Священнослужитель назвал даты, в какие можно проводить обряд венчания, а в какие нельзя.

В июне 2023 года наиболее подходящими станут следующие даты: 2, 4, 5, 7, 9, 11. Второй месяц лета более расположен к венчанию. По словам священника, венчаться в июле можно в такие числа, как 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31. А вот в августе торжественное событие можно запланировать на 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28 или 30 число.

Священнослужитель также подчеркнул, что существуют дни, когда церковный брак запрещено заключать православным христианам. Среди запретных дней недели являются вторник, четверг и суббота, канун двунадесятых, храмовые дни, на которые выпадают великие церковные праздники.

По словам Бабкина, перед тем как намечать дату венчания необходимо провести подготовку. Перед самим венчанием следует провести беседу со священником в храме, а накануне церемонии венчания следует исповедоваться и причаститься. Также он отметил, что в церковный брак могут вступить только люди, которые официально оформили свои отношения в ЗАГСе.

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