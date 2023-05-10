Ситуация с нехваткой боеприпасов для ЧВК «Вагнер» привлекла внимание общественности к ситуации в Бахмуте (ранее Артемовск). Сначала появилась информация о частичной ликвидации снарядного дефицита у «музыкантов», а после стало известно о назначении генерала Суровикина в качестве куратора Бахмутского направления. Двойную игру Генштаба и ЧВК «Вагнер» объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в материале «Царьграда».

По его мнению, несмотря на публичные заявления руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Бахмутское направление находится под полным контролем российского Генштаба, а город будет взят под полный контроль российских сил в любом случае.

Матвийчук считает, что публичные заявления о нехватке боеприпасов со стороны Пригожина являются пропагандистским трюком, предназначенным показать значимость ЧВК «Вагнер» на поле боя. Осознав эту игру в медийной плоскости, в Генштабе приняли решение направить на Бахмутское направление Суровикина. Последний давно тесно сотрудничает с Пригожиным.

Эксперт напомнил, что основатель ЧВК «Вагнер» уже заявлял о разработке плана «Бахмутская мясорубка» вместе с генералом Сергеем Суровикиным. Поэтому тандем Пригожина и «генерала Армагеддона» говорит о серьезных намерениях Генштаба в ближайшее время закрыть вопрос с Бахмутом, резюмировал эксперт.