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Украинский лидер Владимир Зеленский приветствует начало формирования международной коалиции, объявленной Британией и Нидерландами, по предоставлению истребителей F-16 украинским Вооруженным силам. Он отметил это как положительный шаг в поддержку страны.

Великобритания и Нидерланды обещают создать такую международную коалицию, чтобы предоставить Украине истребители.

Это обещание было дано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Этот шаг важен, так как западные страны ранее отказывались предоставлять Украине современные реактивные самолеты для обеспечения превосходства в небе над авиацией РФ.

Кроме того, Великобритания выразила готовность открыть летную школу для подготовки украинских летчиков, а президент Франции Эммануэль Макрон предложил обучение украинских пилотов-истребителей, но не планирует отправлять военные самолеты в Украину.

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